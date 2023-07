Sete paranaibenses com deficiência são convocados para a CNH Social

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) está convocando sete paranaibenses para darem início ao programa CNH Social para participantes PcD (Pessoas com Deficiência). Os candidatos devem comparecer a uma agência do Detran do município no dia 1º de agosto, a partir das 8.

É preciso estar portando documento de identificação original e cópia para abertura do Processo RENACH e captura de imagem. O documento a ser apresentado deve ser o mesmo utilizado no momento da inscrição. Aqueles que foram selecionados, mas que não se apresentarem na segunda chamada, serão desclassificados.

Caso o selecionado precise de atendimento especial, deverá enviar a solicitação ao e-mail cnhmssocial@detran.ms.gov.br dentro do prazo estabelecido no edital de chamamento. O edital de chamamento está no DOE (Diário Oficial do Estado). O edital completo você confere aqui

TABELA DE CONVOCAÇÃO – PARANAÍBA

1 VALDIR MENDES DA SILVA

2 AGNALDO CAMPOS

3 RICARDO ANTONIO DE FREITAS MATSUSHITA

4 VANESSA APARECIDA CANDIDA GUIMARãES

5 JEANJUNIOR FERREIRA ROCHA NASCIMENTO

6 ARISTON AURELIO RODRIGUES BEZERRA

7 KARLA FRANCINE FARIA LISBOA