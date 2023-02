Sindicato e Senar realizam curso de confeitaria em bolos e biscoitos

O Sindicato Rural de Paranaíba em parceria com o Senar/MS realizou na última semana o curso de confeitaria em bolos e biscoitos. O treinamento teve carga horária de 24 horas e participação de 10 alunos.

A instrutora Ocalícia Tiago Campos explicou que o curso tem como objetivo produzir biscoitos, bolos, recheios e coberturas utilizando técnicas e ingredientes necessários com orientações básicas sobre educação alimentar, nutrição e higiene. propondo produto de qualidade para consumo familiar, o treinamento foi dividido em aulas teóricas e práticas, com a programação de eixo mobilizador - boas práticas na fabricação - sustentabilidade - alimentos saudáveis - técnicas para produção - técnicas para produção de bolos simples - técnicas para produção de bolos confeitados - técnicas para produção de biscoitos.

Os novos cursos estão disponíveis na secretaria do Sindicato Rural, localizado na Rua Theódulo Mendes Malheiros, 500, ou no telefone 67 3668-1017 ou via WhatsApp no número 67 98142-08.