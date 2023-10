Sindicato Rural alerta sobre o Cadastro Ambiental Rural

Em um período de seis meses, em todo o estado, mais de 63,7 mil processos do CAR (Cadastro Ambiental Rural) já passaram por análise dinamizada pelo Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul). Desse total, dados de 47 mil processos ainda precisam ser verificados pelos produtores rurais, para que o sistema de informática seja atualizado, possibilitando a conclusão do procedimento.

A Famasul e o Sindicato Rural de Paranaíba orientam os produtores rurais para que averiguem seus cadastros e façam os ajustes necessários, com o aceite das informações ou justificativas para situações contrárias.

Fabio Macedo, presidente do Sindicato Rural convida para uma live que ocorre no dia 6 de outubro que vai explicar o assunto.

Assista: