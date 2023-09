Sindicato Rural de Paranaíba e Senar MS já realizaram mais de 80 cursos em 2023

O Sindicato Rural de Paranaíba e o Senar MS já realizaram mais de 80 cursos em 2023.Nos cursos realizados, foram capacitados mais de 900 alunos. Até o final do mês de setembro já estão confirmados e serão realizados mais 30 cursos. Todos os cursos são gratuitos. Os interessados em participar podem obter maiores informações na secretaria do Sindicato Rural de Paranaíba ou pelo WhatsApp (67) 981420849.

No mês de agosto por exemplo, foram realizados 26 cursos e três programas especiais. Os cursos foram realizados na sede do Sindicato e nos seguintes parceiros: Usina Cedro, Assentamento Serra, CRAS América, CRAS Lourdes, Irmãs Emilianas, Sítio São Jorge, Sítio Canaã e Boteco do Toinzinho.

Foram abordados diversos temas nos cursos realizados tanto na área de Formação Profissional Rural quanto na área de Promoção Social, capacitando assim mais de 300 pessoas. Além dos cursos, foram realizados também durante o mês de Agosto três programas especiais: Mulheres em Campo, Negócio Certo Rural e Sorrindo no Campo.

Durante o mês de setembro serão realizados 18 cursos e dois programas especiais.