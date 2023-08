Sindicato Rural disponibiliza equipamentos para combater incêndios aos associados

Com a intenção da colaborar com os seus associados no combate aos incêndios em suas propriedades rurais, o Sindicato Rural de Paranaíba disponibiliza alguns equipamentos apropriados (5 abafadores e 2 sopradores) de maneira gratuita para uso em caráter emergencial, aos seus associados em dia com a tesouraria da entidade.



Para utilizar os equipamentos, o associado, em dia com a tesouraria, precisará apenas assinar um termo de responsabilidade de uso, onde constará a data de retirada e a relação dos equipamentos emprestados e deverá devolvê-los no máximo até o dia seguinte em perfeitas condições, para que outros associados também possam fazer uso se necessário.



Vale ressaltar que a retirada e a devolução dos equipamentos serão realizadas na secretaria nos dias e horários de funcionamento do Sindicato Rural de Paranaíba, de segunda a sexta-feira das 7:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h. Dúvidas e mais informações poderão ser esclarecidas pelo telefone: 67 36681017.