Sindicato Rural divulga ações para o mês de agosto

Entre as ações que serão desenvolvidas no Sindicato Rural ainda no mês de agosto está o programa Sorrindo no Campo, que leva atendimento odontológico gratuito e Paranaíba irá receber o consultório itinerante a partir do dia 29 de agosto.

“Melhorar a qualidade de vida de quem trabalha e vive no campo é um dos pilares do Sistema Famasul. O Programa Sorrindo no Campo é mais uma maneira de cuidar daqueles que se dedicam em levar o alimento de qualidade para mesa de tantas famílias e que muitas vezes tem dificuldade de se deslocar até a cidade para cuidar da saúde”, conta o presidente do Sistema Famasul, Marcelo Bertoni.

O Programa Sorrindo no Campo conta com um caminhão equipado para realizar procedimentos de rotina, urgência, exames e até cirurgias. Todos os atendimentos são gratuitos e voltados a população do campo.

O “consultório sobre rodas” permanece por cinco dias no município, de terça (29/08) a sábado (02/09) e realizará procedimentos como aplicação de flúor bucal, extrações, remoção de tártaro, restaurações, procedimentos de urgência de natureza simples, dentre outros. Além disso, serão desenvolvidas atividades educativas a partir de conteúdos disciplinares e práticas de escovação dental, com orientação e auxílio de profissionais.

Serão atendidos até 14 pacientes por dia. Os interessados deverão se inscrever antecipadamente no Sindicato Rural de Paranaíba através dos telefones: (67) 98142-0849 ou (67) 3668-1017.

Fábio Macedo, presidente do Sindicato Rural ainda destaca que o prazo para o produtor realizar a Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR) segue até 29 de setembro. O envio é obrigatório para pessoa física ou jurídica, proprietário ou posseiro de imóvel rural em todo o Brasil.

