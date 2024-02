Sindicato Rural e Prefeitura não entram em acordo para parceria na Expopar

O prefeito de Paranaíba, Maycol Queiroz, anunciou na terça-feira (6) que neste ano a Prefeitura de Paranaíba não terá parceria com o Sindicato Rural e Bacana Eventos durante a Expopar e festividades de aniversário da cidade, em 4 de julho.

O motivo do fim da parceria seria a falta de acordo dos pedidos que a Administração Municipal fez, em troca de parceria para realização da festa. O presidente do Sindicato Rural, Fábio Macedo explica que no final de 2022 após nova eleição de diretoria do Sindicato Rural e novo contrato com a Bacana Eventos foi incluído uma cláusula que toda e qualquer parceria pública em qualquer esfera municipal estadual federal ou algum caráter com efeito corporativo com promoção pessoal de alguma pessoa pública ou que seja empresarial depende da consulta e A aprovação do sindicato Rural de Paranaíba sobre risco de quebra de contrato, multa contratual. Daí então diante da proposta apresentada pela Administração para parceria, foi realizada reunião deliberativa.

Entre os pedidos está a volta de montarias em cavalos no rodeio, abertura dos portões na final do rodeio e montaria do prefeito Maycol no Desafio do Bem, com renda para uma entidade do município, além de um show para celebrar o aniversário da cidade

