Sindicato Rural e Senar realizam o Programa Mulheres em Campo

O Sindicato Rural de Paranaíba e o Senar MS irão realizar no mês de agosto o Programa Especial Mulheres em Campo. O Programa é voltado para desenvolver competências de empreendedorismo, despertar o interesse pela gestão e ampliar o protagonismo feminino na administração de empresas rurais.

O programa possui carga horária de 40 horas e será dividido em 5 encontros semanais de 8 horas de duração cada que serão realizados no auditório do Sindicato Rural de Paranaíba nos dias 3,10,17,24 e 31 de Agosto. As vagas são limitadas.

Dados do último Censo Agropecuário do IBGE mostram que as mulheres estão no comando de 13,6 mil propriedades, o que representa 19% das propriedades em MS.

Mais informações e inscrições na secretaria da entidade ou pelo Whatsapp:67 981420849.