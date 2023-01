Sindicato Rural realizará palestra e empossa nova diretoria

O Sindicato Rural de Paranaíba realiza no dia 28 (domingo) palestra voltada para plantação de florestas, devido ao aumento da produção na região. No mesmo dia a nova diretoria do Sindicato tomará posse do próximo triênio - 2023 a 2025-.

“Dessa direção eleita, 50% são jovens produtores que nunca foram diretores e a gente faz a cerimônia para esses jovens entenderem a responsabilidade do compromisso que ele assumiram com a entidade”, explicou o presidente Fabio Macedo.

Além disso o sindicato está com inscrições abertos para produtores que desejam investir em integração de culturas e reforma de pastagens no programa Rural Sustentável Cerrado do Senar-MS.

Assista: