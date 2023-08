Acontece na quarta-feira (2) Assembleia Geral no Sindispar para definir se os professores aceitam a proposta do prefeito Maycol Queiroz, feita na sexta-feira (28), quando foi enviado para Câmara projeto que retira o magistério do plano de cargos e carreiras da educação.

José Barbosa Barros, presidente do Sindispar destaca que é importante a participação de todos os professores.

