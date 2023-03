Situação das vias rurais e urbanas preocupa vereadores

Em mais uma sessão no Plenário José Agi, realizada na noite de segunda-feira (27), a situação das estradas rurais foi motivo de fortes criticas dos parlamentares ao prefeito Maycol Queiroz (PDT). Moradores da zona rural reclamam da falta de manutenção e de concertos das estradas, prejudicando o escoamento da produção agrícola e transporte de alunos.

Outro assunto em pauta foi a cobrança da “taxa do lixo” no município e os novos veículos adquiridos para a saúde, que estavam parados no pátio da prefeitura sem poder ser utilizado pela população.

Acompanhe a fala dos parlamentares. Veja: