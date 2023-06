Terça-feira amanhece nublada e frente fria avança em MS

A terça-feira (13) em Paranaíba amanheceu nublada e indica o avanço de uma frente fria aliado ao intenso fluxo de umidade. A temperatura mínima de 15°C e a máxima não deve passar dos 24°C. A umidade relativa do ar teve melhora e registra 93% pela manhã.

A passagem de um cavado e a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica devem favorecer o aumento de nebulosidade e condições de chuvas de intensidade moderada a forte em Mato Grosso do Sul. Devido a previsão de nuvens e chuvas constantes, deverá ocorrer pequena variação entre a mínima e máxima onde, por exemplo, em Ponta Porã os termômetros marcam entre 7°C e 9ºC. As informações são do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).