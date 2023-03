Terça-feira será quente com temperatura máxima de 37°C em Paranaíba

A previsão do tempo para esta terça-feira (28) indica tempo com sol e temperaturas elevadas, acima dos 30°C. Em Paranaíba a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) indica sol com algumas nuvens, com a temperatura mínima de 24°C e máxima 37°C. A umidade relativa do ar varia de 94% pela manhã e pode atingir 35%.

A circulação anticiclônica são os centros de alta pressão atmosférica onde os ventos possuem movimentos circulares ligeiramente desviados para fora do centro. Devido a isso, em médios níveis da atmosfera favorece o tempo quente e seco no estado, além dos modelos de previsão não apontarem altos acumulados de chuva.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) prevê para o Estado, temperaturas mínimas entre 21°C e 25°C e máximas de 36°C. Nas regiões sul e leste, é esperada temperatura mínima de 21°C e máximas de 32°C.