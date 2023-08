Termômetros podem atingir 38° nesta sexta; tempo muda no fimde semana

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) para esta sexta-feira (25) é de tempo estável, com sol e variação de nebulosidade em grande parte de Mato Grosso do Sul, com destaque nas regiões Pantaneira, Norte e Bolsão. Entre a tarde e à noite, há probabilidade para ocorrência de chuvas e tempestades, principalmente na região sul do estado.

Em Paranaíba a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã com possibilidade de pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. A temperatura mínima foi de 23°C e a máxima de 38°C. A umidade relativa do ar varia de 14 a 39%.

Nesta semana Paranaíba, registrou 38,5°C, na quarta-feira (23), com sensação térmica de 42,6°C, o que fez com que fosse o dia mais quente do ano, segundo o meteorologista da Uniderp de Campo Grande, Natálio Abrão.

Mudança

Passagem de uma frente fria traz possibilidade de chuva para o fim de semana, aliviando o calorão que atingiu Mato Grosso do Sul nos últimos dias. Com o avanço da frente fria, as chuvas devem se espalhar pelo Estado. Há risco de temporal, com rajadas de vento acima dos 50 km por hora.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) prevê possibilidade de chuva e tempestades na região sul do Estado entre o fim da tarde e a noite desta sexta-feira. Essas instabilidades são resultado da aproximação de uma frente fria, associada à passagem de um cavado e sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai.

Segundo o Cemtec, no domingo o tempo volta a ficar estável, com sol e variação de nebulosidade, mas ainda com temperatura mínima de 13ºC no início do dia na região sul do Estado.

A próxima semana será de temperaturas mais amenas e com possibilidade de chuvas no Estado. Até 9 de setembro os acumulados de chuvas previstos podem chegar a 150 milímetros. Para o fim de agosto são previstas chuvas com tempestades, rajadas de vento e queda de granizo.