Tradição, mais uma cavalgada municipal atrai grande público em Paranaíba

Foi realizada na manhã deste domingo (25) em Paranaíba a 32ª Cavalgada Municipal 2023. O evento faz parte das celebrações do aniversário 166 anos do município. A preparação para o início do desfile começou nas primeiras horas da manhã, com as comitivas se concentrando nos altos da Avenida Três Lagoas. Em seguida foram em direção à Praça da República, no centro da cidade, onde foram instalados um palanque para autoridades e arquibancada para o público.

Após se apresentarem para uma multidão e autoridades políticas e administrativas, os participantes percorreram a Avenida Senador Felinto Muller e Rua Bruno Mariano de Faria, até chegarem a Praça da Iacal, no Bairro de Lourdes, para o encerramento da cavalgada, percorrendo cerca de quatro quilômetros.

Segundo a secretária de Cultura, Débora Queiroz, que também faz parte da organização do evento, mais de doze comitivas e 400 cavaleiros participaram da cavalgada deste ano.

“Agradeço a todos que estiveram vieram abrilhantar a cavalgada. Nossa expectativa foi superada e o evento foi um sucesso’’, destacou.

Esta edição contou com a presença da cavalaria da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. Além da participação da Banda Municipal e apresentação dos alunos do Projeto Musicando Talentos, de Três Lagoas (MS). Paralelo ao desfile, os presentes na Praça da República puderam reviver o passado com a sétima edição da Exposição de Carros Antigos.

A organização também homenageou o ex locutor de rodeio Waltemir Kampos, pela sua trajetória de sucesso na narração de montarias, além de levar o nome do município para as principais festas de peão do país.