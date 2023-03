UEMS abre inscrições para mestrado em Educação no campus de Paranaíba

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), campus de Paranaíba, abriu inscrições para processo seletivo de programa de mestrado em Educação, área de concentração em educação, linguagem e sociedade. Ingresso será em 2023. Edital foi publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (3). As inscrições podem ser realizadas até 10 de abril de 2023.

O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, Mestrado Acadêmico em Educação - área de concentração em Educação, Linguagem e Sociedade objetiva formar docentes e pesquisadores que atendam aos desafios da educação, para o exercício da profissão na Educação Básica e no Ensino Superior e para o desenvolvimento de pesquisas que concorram para o avanço do conhecimento, com competência científica e responsabilidade social. Está organizado em três linhas de pesquisa: Currículo, Formação Docente e Diversidades; História, Sociedade e Educação; e Linguagem, Educação e Cultura.

Poderão participar da seleção candidatos portadores de diploma de Cursos de graduação de qualquer área de conhecimento, devidamente autorizado e reconhecido pelo órgão competente.

Também será aceita a inscrição de candidato que esteja cursando o último semestre do curso de graduação e que, no ato da matrícula, apresente os documentos comprobatórios da colação de grau.

A documentação exigida para inscrição deverá ser entregue na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Educação da UEMS - Unidade Universitária de Paranaíba, situada na Av. Vereador João Rodrigues de Melo, s/n (Bloco 3), entre os dias 2 de março e 10 de abril de 2023, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h (horário oficial de MS), em envelope lacrado e identificado com o nome do candidato.

A documentação também poderá ser encaminhada por correspondência via SEDEX, para o endereço descrito, desde que postada até a data de encerramento das inscrições e recebida, pela Secretaria da Pós-Graduação, em até cinco dias úteis da mesma data. A Comissão para Organização e Acompanhamento do Processo Seletivo não se responsabilizará por atrasos ocorridos na entrega postal.