UEMS na Comunidade estará em Paranaíba neste sábado

O projeto UEMS na Comunidade será desenvolvido em Paranaíba neste sábado (16), com o objetivo de atender as demandas e levando as experiências da UEMS para troca de conhecimento no Espelho d’Água a partir das 15h.

Nesta edição participam mais de 50 discentes de diversas Unidades Universitárias da UEMS, com nove cursos de graduação, tais como Pedagogia, Ciências Sociais e Direito de Paranaíba, Ciências Biológicas, Administração e Teatro e Dança de Campo Grande, Direito, Letras, Agronomia e Matemática de Cassilândia. Segundo o reito Laércio de Carvalho o projeto é uma devolutiva dos trabalhos que nós fazemos dentro da Universidade. “Nossa Universidade é pública e temos essa responsabilidade de devolver o que fazemos dentro da universidade para a população”, enfatizou o reitor.

