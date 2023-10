UEMS/Paranaíba abre inscrições para o Mestrado

O Mestrado Profissional de Sociologia em Rede Nacional (ProfSocio) está com inscrições para a seleção 2023 abertas até 17 de novembro. Este ano, a rede cresceu e agora é composta por 15 instituições públicas de ensino presentes em todas as regiões do Brasil, dentre elas a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), que ofertará 15 vagas na unidade de Paranaíba.

O curso é gratuito e confere o título de Mestre em Sociologia. É destinado a docentes da Educação Básica que lecionaram em 2023, disciplinas da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas em escolas públicas e privadas. A seleção é realizada totalmente online, composta por duas etapas: análise de carta de intenções e defesa online da carta de intenções.

O Mestrado Profissional de Sociologia em Rede Nacional é um curso presencial de mestrado profissional em sociologia voltado para professores de rede pública de ensino em exercício em componente da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. O Programa possui três linhas de pesquisa – Educação, Escola e Sociedade; Juventude e Questões Contemporâneas; Práticas de Ensino e Conteúdos Curriculares.

ProfSocio tem duração de 2 anos.