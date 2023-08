UFMS abre processo seletivo para professor substituto no curso de Psicologia em Paranaíba

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) está com processo seletivo para a contratação de professor substituto de Psicologia. A vaga é para o campus de Paranaíba.

A inscrição é gratuita e deve ser realizada, de 14 a 16 de agosto. A remuneração pode chegar a mais de R$ 6 mil, mais benefícios, ao candidato com título de doutorado.

Conforme o edital a carga horária é de 40 horas e não tem taxa de inscrição, devendo o candidato no ato da inscrição anexar RG, CPF. Copia do diploma de graduação.

Para candidatos com titular de doutorado, copia do diploma com titulação de psicologia, cópia do titulo de doutor ou da ata de defesa doutorado.

Para os candidatos com titulação de mestrado, copia do diploma de gradução em psicologia e copia do titulo de mestre ou da ata de defesa do mestrado

Para concorrer à vaga, o candidato deve se inscrever pelo site www.concursos.ufms.br.

