UFMS oferece segunda edição do curso de introdução à horticultura

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul ofereceu a segunda edição do curso de introdução à horticultura do Projeto de Extensão “Compostagem Urbana e Horta Comunitária do CPAR”. Os inscritos puderam se familiarizar com as técnicas e os segredos desta atividade importante em aspectos econômicos, sociais e ambientais. A oferta é uma parceria entre o projeto e o Sindicato Rural de Paranaíba, por meio dos cursos do SENAR-MS. Ambas instituições colaboraram fortemente para a realização de mais uma edição desta capacitação, que teve como instrutor Antonio Minari Junior, do Senar.

Gabriela Paiva, acadêmica do curso de administração, ressaltou as atividades e o caráter socioambiental da horticultura. “O curso de horticultura é uma oportunidade enriquecedora para aprender sobre o cultivo de plantas, técnicas de plantio, manejo de pragas e doenças, e cuidados com o solo. Foi um projeto que foi além das expectativas, a oportunidade de sair do âmbito de estudos e da rotina da faculdade foi muito especial. Foi uma jornada de aprendizado emocionante e uma porta de entrada para um futuro mais verde e sustentável”.

A equipe do projeto também se mostrou bastante entusiasmada com o resultado do curso. O coordenador da proposta, Raphael Antonio de Oliveira Silva, técnico em assuntos educacionais do CPAR, enfatizou a alegria de retomar os plantios neste ano e, principalmente, a participação e satisfação da turma.

Além de atividades teóricas, foram realizadas atividades como preparação da área de cultivo, adubação, forração e plantio de mudas de beterraba, salsinha, cebolinha, alface, rúcula, couve, tomate rasteiro e ainda o plantio direto de cenoura. A expectativa é produzir mais de 1.000 unidades entre legumes e verduras até o final deste ano.