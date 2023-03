UFMS recebe calouros da primeira turma do curso de medicina veterinária

Teve início nesta semana as aulas do curso de medicina veterinária na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul). Há no mínimo dez anos esse dia é aguardado e concretiza a união de esforços de vários setores da sociedade. Os alunos foram recebidos em uma solenidade com membros de vários cursos do campus, além de políticos e pelo presidente do Sindicato Rural.

A coordenadora do curso Adriana Caroprezo Morini apresentou o curso para os acadêmicos e falou sobre suas expectativas para o início das aulas. “Daqui para frente é só aula e muito conhecimento. Pedi para eles que tragam muitas perguntas porque a universidade se alimenta delas e quero que eles saiam daqui com elas respondidas”, disse a coordenadora.

Na manhã desta quinta-feira (9) o prefeito de Paranaíba, Maycol Queiroz, recebem em seu gabinete os primeiros alunos de medicina veterinária . O encontro começou por volta das 7h30 quando o prefeito foi dirigindo um ônibus escolar até o campus da UFMS para buscar os alunos e leva-los até a prefeitura.

O diretor do campus da UFMS de Paranaíba, Wesley Ricardo de Freitas, disse que o início das aulas é um sonho que se concretiza. “Cada dia a gente cria novos sonhos, talvez pra esse ano ainda surja um mestrado em Paranaíba de empreendedorismo e inovação, tem o sonho de ciências contábeis para o ano que vem ainda, então a gente está trabalhando para que o campus realmente cresça”, disse.

A instalação do curso só foi possível com investimento de emendas federais no valor de R$ 26 milhões. O deputado federal Beto Pereira anunciou que o primeiro investimento (R$ 13 milhões) será feito ainda este ano, e o reitor Marcelo Turine arrematou dizendo que a UFMS irá oferecer 50 vagas para o próximo vestibular.

Para celebrar o início do curso, Maycol Queiroz recebeu no gabinete os alunos da UFMS e ‘decorou’ a sala com ouriço, codornas, jabuti, peixes, galinhas, pintinhos, periquitos, coelhos, hamsters e até um cavalo.

A prefeitura assumiu o compromisso de fazer o cercamento da fazenda escola, curral, centro de zoonoses e uma guarita para o curso, além de buscar apoio político para a construção do hospital veterinário.

Polo universitário

No dia 3 de março uma audiência pública foi realziada e discutiu a implantação do curso de medicina em Paranaíba, na UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul). A reunião contou com a presença de Laércio de Carvalho, reitor da Universidade. Após mais de três horas de discussão, o reitor disse que pretende dar início ao curso entre 2025 e 2026.

Durante o evento, foi apresentada a estrutura que Paranaíba oferece para receber o curso como hospitais Santa Casa, Cassems, Psiquiátrico e unidades de saúde. Para a implantação do curso, também serão necessários cerca de R$ 15 milhões para a construção de um laboratório e compra de equipamentos.