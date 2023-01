Ultrapassagem proibida teria provocado acidente com família de MG

Acidente na rodovia BR-158 matou Nayara Oliveira Amaral, de 28 anos; Rodolfo Claudio Novais, de 34 anos; e as crianças Arthur Oliveira Novais, de 8 anos; e Helena Oliveira Novais, de 5 anos. Eles eram de Iturama - MG.

A família estava no carro dirigido por Claudio, quando colidiu com um caminhão, conduzido por um motorista, de 52 anos, na altura do quilômetro 55, em Paranaíba.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista do caminhão informou à polícia que estava chovendo no momento do acidente. Ele trafegava sentido à Paranaíba quando o carro de passeio tentou ultrapassá-lo na faixa contínua, enquanto outro veículo onde estavam as vítimas transitava na outra via, sentido Cassilândia.

O condutor do carro de passeio teria ficado assustado ao ver o outro veículo na contramão e perdeu o controle do carro, derrapando na pista e, em seguida, colidindo frontalmente com o caminhão. O impacto na parte dianteira direita dos veículos causou a queda de ambos barranco, ao lado direito do caminhão, com o carro pressionado contra o chão.

Quando os bombeiros chegaram ao local, as vítimas já estavam sem vida. O motorista do caminhão afirmou não saber qual veículo tentou realizar a ultrapassagem indevida e que este veículo não parou após o acidente.