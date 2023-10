Um homem de 57 anos foi vitima de um golpe após negociar uma venda de carro através do whatsapp. A vitima efetuou vários depósitos, um total de quatro mil e novecentos reais. Segundo consta no boletim de ocorrência os supostos vendedores pediram mais dinheiro, com isso foi o suficiente para entender que se tratava de um golpe.

Outro fato registrado em Paranaíba.

Uma mulher de 26 anos após acordar de madrugada, por volta das 01h da manhã notou a luz no banheiro ligada, a janela do quarto violado e a porta da cozinha aberta. A vitima notou que não havia ninguém na casa, e percebeu que o botijão de gás não estava lá. Feito o boletim de ocorrências agora a policia está tomando as medidas cabíveis. Acompanhe também as ocorrências do Copo de Bombeiros.

