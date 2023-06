Umidade relativa do ar fica abaixo do recomendado pela OMS nesta terça em Paranaíba

Paranaíba e outras 15 cidades de Mato Grosso do Sul estão sob alerta de baixa umidade do ar nesta terça-feira (27). Os alertas são divididos entre os níveis de perigo e potencial de perigo.

O índice de umidade relativa do ar no município deve atingir os 24% hoje, o que é prejudicial à saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), quando o índice de umidade relativa do ar ficar abaixo dos 30%, o quadro já é considerado preocupante, pois o nível ideal vai de 60 a 80%.

De acordo com o meteorologista Natálio Abraão, o momento de atenção à umidade do ar é aliado ao fato do Estado seguir com 12 dias sem chuva, entrando em processo de estiagem, que requer medidas de prevenção a pessoas, animais e vegetação.

Ele destaca ainda que o teor de água no solo está abaixo de 20% indicando processo de estiagem.

Dentre as consequências estão os riscos de incêndios florestais e à saúde. Na saúde, as causas podem ser ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.

É recomendado aos moradores que bebam bastante líquido, evitem desgaste físico nas horas mais secas e tenham pouca exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Acompanhe: