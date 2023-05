Usuário de drogas agride sobrinho após não conseguir dinheiro

Um homem de 42 anos, usuário de drogas, causou uma briga entre familiares na madrugada desta segunda-feira (1º), por volta das 2h, na rua José Gonçalves de Oliveira, Santo Antônio. Ele buscava dinheiro para comprar drogas e diante da negativa, ficou agressivo.

Conforme boletim de ocorrência, o sobrinho do homem informou que foi agredido fisicamente pelo seu tio, e que ele mora no fundo de sua residência. Ele contou que o tio chegou na casa em que moram ele e a mãe e pediu dinheiro para comprar entorpecentes, pois é usuário de drogas, mas não obteve êxito.

O homem então ficou bravo e foi em direção à uma motocicleta que estava estacionada na área da residência com a intenção de derrubá-la, e foi quando entrou em vias de fato com o tio para impedir que sua motocicleta fosse danificada, resultando em escoriações nas costas, cotovelo e inchaço no olho esquerdo do autor.

Já o sobrinho sofreu escoriações no cotovelo esquerdo e mão direita. A irmã informou que possui uma medida protetiva contra o autor. Diante dos fatos os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Policia Civil para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

O homem estava muito agitado, por isso foi necessário o uso de algemas para conduzi-lo até a Delegacia, onde foi preso em flagrante.