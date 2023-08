Vaca solta causa desentendimento entre vizinhos em chácara

Duas mulheres se desentenderam na última sexta-feira (25) por conta de uma vaca solta que foi pastar na chácara vizinha, por volt das 10h, na MS 240, próximo ao Jardim Karina em Paranaíba. Conforme a ocorrência, além de discussões, a dona da vaca teria chamado a vizinha de preta fedida, macaca e macumbeira imunda e também colocado um cacho de banana em frente a residência.

Conforme ocorrência policial, uma mulher acionou a polícia relatando que estava em sua casa quando percebeu que uma vaca entrou no quintal e começou a pastar um capim (capiaçu) que havia no local. Quando ela foi tocar a vaca para fora, a vizinha de frente e proprietária da vaca veio de encontro com um pedaço de pau, junto a seu filho que estava com um facão e começaram a agredir verbalmente e fazer ameaças contra ela.

Que durante as agressões verbais o filho teria empurrado a vizinha, causando uma leve escoriação no antebraço esquerdo e luxação no pé esquerdo.

A polícia disse que há algum tempo existe atrito entre as partes, pois continuavam com agressões verbais mútuas diante da presença dos militares. Durante atendimento chegou no local um outro homem dizendo que se essa vaca entrasse no local novamente ele iria cortar o pescoço dela.

Já a dona da vaca contou que estava dentro de sua casa quando viu a vizinha tocando o animal e xingando e o filho teria dito para a mulher parar de xingar e só tocar a vaca, porém a vizinha teria ficado mais nervosa e começou a xingar também o jovem.

Ele então teria ido ao encontro dela e não a empurrou, que a esposa da vizinha a teria empurrado, e que não houve momento algum facão ou pedaço de pau.

A esposa da vizinha informou que a dona da vaca a xingou de preta fedida, macaca, macumbeira imunda e chegou a colocar um cacho de banana em frente a casa delas.