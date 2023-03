Vacinação contra gripe já está disponíveis em unidades de saúde

A Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza 2023 começou na última segunda-feira (27) nas Unidades de Saúde de Paranaíba. O objetivo da campanha é reduzir as complicações, internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza, além de alcançar a cobertura vacinal e otimizar o uso do imunobiológico nos grupos prioritários.

Inicialmente estão recebendo a vacina os grupos prioritários, desta forma, devem procurar a sua Unidade de Saúde para vacinação: crianças de 6 meses até 6 anos incompletos; trabalhadores da Saúde; gestantes; puérperas; professores do ensino básico e superior; povos indígenas; idosos com 60 anos ou mais; profissionais das Forças de Segurança e Salvamento; profissionais das Forças Armadas; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos de longo curso; trabalhadores Portuários.

Segundo Celso Costa, chefe do setor de imunização, a campanha segue nos postos de saúde do município até o final de maio.

