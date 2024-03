Van escolar tomba com crianças em estrada da zona rural

Uma van escolar, que transportava oito alunos que moram na zona rural de Paranaíba, tombou na tarde de sexta-feira (1°), na MS-483, que dá acesso a Ponte do Guilhermão. Ninguém se feriu gravemente no acidente. O veículo seguia pela estrada vicinal quando teve falha mecânica, o motorista perdeu o controle, fazendo o veículo tombar.

Todos os alunos foram socorridos, sendo encaminhados para a Santa Casa do município.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação, esclarece que alunos e motorista, do acidente com o transporte escolar, estão bem. "A SEMED, na pessoa da Secretária de Educação, Prof Tanandra acompanhou os alunos e a motorista na Santa Casa, comunicou as famílias, respaldou na medicação, e ficou no local até a saída de todos. A SEMED agradece ao pronto atendimento da Santa Casa e espera que alunos e motoristas continuem bem", diz o texto.

Há uma semana um ônibus que transportava trabalhadores de uma empresa tombou na mesma estrada. Na ocasião, o motorista teria perdido o controle de direção depois de passar por uma lombada.