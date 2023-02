O frigorífico Golden Imex anunciou a contratação de 150 colaboradores para retomar o abate de bovinos no próximo dia 6 de março. De início serão abatidos de 60 a 80 cabeças. A escala da primeira semana já está completa. A empresa retorma, com ajuda do Poder Público, as tratativas para benefícios concedidos pelo Governo do Estado.

O vereador Andrew Robalinho da Silva Filho, que participa das tratativas para o retorno das atividades fala sobre as novas contratações. Assista: