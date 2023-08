Vereador Fernando Castro apresenta quatro indicações em sessão legislativa

O vereador Fernando Castro solicitou na sessão de segunda-feira (21) estudo técnico para avaliar a implantação de uma “linha de onibus circular”, que passa pelos bairros mais distantes do centro, em especial o bairro Jardim Primavera, conhecido como Portelinha. Também fez indicação para aquisição e distribuição de cartão de identificação da pessoa que possui o transtorno do espectro autista no município e ainda que o transporte para pessoas idosas se deslocarem para consultas no posto central da cidade.

Assista