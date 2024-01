O vereador Gilson Santana Araújo (União Brasil) participou do Jornal do Povo desta segunda-feira e falou sobre parte do seu trabalho no Legislativo; ele destacou o trabalho social que realiza e as emendas impositivas apresentadas para este ano. Entre as emendas junto a deputados, no ano passado Gilson conquistou junto a Beto Pereira um ônibus para a Apae (Associação de Pais e Alunos dos Excepicionais) e asfalto para ruas do Alto Tamandaré.

