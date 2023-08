Vereadores aprovam moção de aplauso e projeto em regime de urgência

Na segunda-feira (28) os vereadores de Paranaíba se reuniram em mais uma sessão ordinária. Na ordem do dia foi aprovada una moção de aplauso ao policial militar Cabo Fernandes, que morreu em após acidente automobilístico em serviço.

Em regime de urgência foi aprovado repasse de até R$ 34 mil para realização da Festa de Peão do Alto Santana, no Centro Rural do Alto Santana. O vereador Lucio explicou que os recursos serão usados.

Sargento Gilberto, policial que estava com Fernandes no dia do acidente e acompanhou a sessão conversou com a reportagem e falou da homenagem.

