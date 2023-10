Vereadores aprovam moção de aplausos para agentes de saúde e endemias

Os vereadores de Paranaíba realizaram mais uma sessão ordinária na segunda-feira (3) com 22 indicações, sendo a maioria endereçada à Secretaria de Obras. Na pauta havia apenas uma Moção de Aplausos para apreciação com homenagem aos agentes de saúde e endemias do município em razão da comemoração do dia dos profissionais em 4 de outubro.

Ao final da sessão o vereador Edmar Pires da Silva Junior (Dollar) enviou para a Comissão de Finanças o Projeto de Lei do Orçamento de 2024, com prazo de 30 dias para análise e então votação. São R$ 318 milhões previstos de arrecadação.

Assista: