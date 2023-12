Vereadores aprovam Orçamento 2024 com duodécimo de R$ 11 mi

Os vereadores de Paranaíba aprovaram na noite de segunda-feira (11) o orçamento de 2024. A receita estimada e despesa fixada de Paranaíba em 2024 é de R$ 318 milhões, sendo que o orçamento fiscal foi de R$ 210,4 milhões e o de seguridade social R$ 109 milhões.

A sessão ainda contou com a leitura das indicações e na sequência teve a fala dos vereadores e depois, na ordem do dia, a votação o orçamento. Foram encaminhados para a Comissão de Legislação e Justiça da Ação Final, os Projetos de Lei 023, que dá denominação à Casa de Velório, de autoria do vereador Andrew Robalinho; 024, que dá denominação de via pública, de autoria do vereador Fabiano Agi; e o projeto número 025, que cria o programa Câmara Vai à Escola de Autoria do vereador Dólar Pires.

