Em mais uma sessão ordinária, os vereadores de Paranaíba discutiram diversos assuntos e entre as indicações, o vereador Jair Fernandes destaca a contratação de um médico perito para o INSS e busca junto ao deputado Vander Loubet a construção de um prédio do IFMS no município. O vereador Edmar Pires Junir, presidente da Casa ressaltou os trabalhos dos vereadores e ainda o encaminhamento da consessão de um título de cidadã paranaibense a Ruth Correa.

Assista: