Vereadores realizam última sessão antes do recesso com presença de servidores municipais

Os vereadores paranaibenses realizaram na noite de segunda-feira (17) a última sessão antes do recesso da Câmara de Vereadores. Servidores munipais acompanharam a sessão legislativa na expectativa de que fosse colocado em votação um projeto para retirada do Nível 1 (Magisstério) como referência para o pagamento de aumento de toda classe. Os vereadores conseguiram limpar a pauta e além de projetos em segunda votação, foi votado a derrubada do veto do prefeito a um projeto da vereadora Keyne Queiroz.

José Barbosa Barros, presidente do Sindispar conversou com a reportagem e falou sobre a presença dos servidores.

As sessões retornam em 7 de agosto às 18h30 no Plenário José Agi.

Assista: