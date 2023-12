 Vereadores realizam última sessão ordinária de 2023

A última sessão do legislativo de Paranaíba foi marcada pela aprovação de 23 projetos, entre moções de aplausos e pesar, além de projetos de Lei enviados pelo Executivo. A reunião contou com a participação de todos os vereadores, que aprovaram a maioria dos projetos e requerimentos apresentados.

Foi arquivada ainda uma denúncia apresentada contra o vereador Fernando Castro, o conteúdo não foi revelado de forma oficial, porém parecer jurídico foi de que a denúncia não tem relação com o cargo de vereador.

Assista:

