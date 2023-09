Vereadores rejeitam CPI contra prefeito

Por maioria, os vereadores de Paranaíba rejeitaram pedido de abertura de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) contra o prefeito Maycol Queiroz. A denúncia foi apresentada pelo empresário Renato Tosta e pelo ex-candidato a prefeito, Sindoley Morais. O documento foi protocolado na sessão do dia 4 de setembro e colocado em apreciação nesta semana, porém a maioria dos vereadores votou a favor da rejeição.

Votaram favoráveis apenas os vereadores da oposição, Robson Resende (PSDB), Fabiano Agi (PDT) e Sargento Benites (PL). Votaram contra, os vereadores Lúcio Antonio de Freitas (PSDB), Gilson Araújo (DEM), Fernando Castro (PDT), Jair Fernandes (PDT), Keyne Queiroz (PTN), Andrew Robalinho da Silva Filho (MDB), Ronan Leal (PRB), Paulo Borges Beviláqua da Silva (PSDB) e Marcos Carenga (DEM), que são da base do prefeito na Câmara.

O pedido foi motivado por conta de um vídeo publicado nas redes sociais do prefeito, onde segundo Renato e Sindoley, Maycol teve atitude considerada abusiva. Na gravação feita em julho deste ano, o prefeito mostra vários calhamaços de atestados. “O concursado fica mais doente que o contratado. Todas as cuidadoras do abrigo que estão em estágio probatório apresentaram atestado. Quem é que vai ajudar a cuidar daquelas crianças lá?”, postou.

Na tribuna da Câmara, o líder do prefeito, Andrew Robalinho da Silva, considerou a denúncia apócrifa e revanchista, visto que nenhum dos envolvidos e interessados, no caso os servidores públicos citados, não assinam a denúncia e os denunciantes estariam mais interessados em criar fatos políticos.