Veterinária fala como tratar Ehrlichiose

Carolina Borges é veterinária, ela esteve presente em nossos estúdios, falou com detalhes sobre a Ehrlichiose.

Carolina, ressaltou sobre os estágios, e os primeiros sinais que podem ser notados no início da doença. "A doença pode ficar incubada por muito tempo”, afirma, Carolina Borges.

O tempo de incubação pode variar, podendo chegar até cinco anos. Ela indica fazer exames e acompanhamentos, pois, ela afirma que descobrir a doença no início, garante a vida do animalzinho e outras sequelas que podem surgir com a doença

