Vigilância Sanitária apreende produtos vencidos em comércios de Paranaíba

A Vigilância Sanitária de Paranaíba apreendeu grande quantidade de produtos vencidos ou com prazo de validade adulterado, em um estabelecimento de comercialização de queijos e vinhos, no Centro da cidade, e em um mini mercado, localizado na Rua Bruno Mariano de Faria. A operação, que contou com a participação da Policia Militar, aconteceu na tarde de terça-feira (28).

Agentes da vigilância e os policiais encontraram inúmeros produtos alimentícios com data de validade vencidos e alterados. Grande parte dos produtos estavam sem data de validade, provavelmente apagados com acetona para que não fosse possível identificar a validade do produto.

O comércio também já havia recebido autuação da Vigilância Sanitária em 2022.

Além disso, os alimentos estavam com novas etiquetas de data de validade coladas sobre a data de validade original da embalagem. Os produtos que não estavam com a data de validade fraudada, a maior parte estavam vencidos.

Segundo Gilson Piva Filho, da Vigilância Sanitária de Paranaíba, em um dos estabelecimentos vistoriados não havia licença sanitária para comercialização de produtos.

A Perícia Criminal foi acionada para exames quanto às condições dos alimentos da loja e encaminhados para um deposito na delegacia da cidade e posteriormente liberados para que a Vigilância Sanitária realizasse o descarte.

Os produtos foram descartados na no Aterro Sanitário Municipal.

Acompanhe: