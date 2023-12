Vizinhos denunciam casa abandonada com piscina e temem criadouro do aedes aegypti

Uma casa na área central de Paranaíba, na rua João Pereira Dias, tem tirado o sossego da vizinhança. Com a chegada do período chuvoso a casa, que não é habitada há pelo menos 10 anos, tem uma piscina e com isso acumula água, gerando risco de se tornar criadouro para o Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika, chikungunya entre outras doenças.

O proprietário do imóvel reside em São José do Rio Preto e até chegou a iniciar uma reforma, porém, a casa segue inabitada e com a piscina sem nenhum tipo de proteção contra a água que acumula da chuva.

Um dos moradores disse que ao longo dos anos já procurou o Controle de Vetores, porém, não tem conhecimento de que alguma atitude tenha sido tomada, até porque o local continua aberto.

Moradores das redondezas ainda citam que vários vizinhos tiveram dengue e temem que o fato ocorra novamente.

Procurado, o Controle de Vetores, disse que irá vistoriar o local.

