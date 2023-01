Volume de chuva registrado em cinco dias soma 32% do esperado para o mês

Conforme dados do Cemtec (Centro de Monitoramento de Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos) de Mato Grosso do Sul), Paranaíba registrou nos cinco primeiros dias de 2023 o total de 63,6 mm de chuva, equivalente a 21% do esperado para o mês que é de 300 mm.

Os dados foram coletados até às 8h de quinta-feira (5) e conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) o volume chuva após a medição do Cemtec foi de 24.2 mm e nesta sexta-feira o registrado até 10h foi de 3 mm, o que totaliza 92,4; com ao dados totaliza o total de 32% do esperado.

De acordo com o Cemtec, isso ocorre por causa da atuação de uma massa de ar seco impulsionada por um sistema de alta pressão atmosférica pós-frontal, ou seja, após a passagem da frente fria. Porém, pancadas de chuvas isoladas podem surgir nas regiões norte e nordeste, devido a atuação da Zona de Convergência de Umidade do Atlântico Sul (ZCAS).