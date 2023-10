Wanessa Cristina é a vencedora do "Paranaíba Voice Kids"

No sábado (28) ocorreu a final do festival de música “Paranaíba Voice Kids” e entregou a chave do Veículo 0 km para Wanessa Cristina, a grande vencedora. A noite contou com a presença especial da cantora Jayne e a dupla João Lucas e Walter Filho como jurados, além disso, Paranaíba recebeu o Sombra do Ratinho, que animou a noite dos presentes.

“Hoje nós vamos escolher o melhor cantor ou dupla e nós vamos levar o vencedor no Programa do Ratinho. É difícil encontrar esse tipo de Festival com uma premiação tão grande. Paranaíba mudou bastante, está linda, a Praça da República é fantástica e o Centro de Eventos Carnaíba merece aplausos”, disse.

A dupla João Lucas e Walter Filho, agradeceu pelo convite e parabenizou a Prefeitura pela iniciativa. A cantora Jayne parabenizou Paranaíba pelo festival. “Essa iniciativa é maravilhosa, valorizando as crianças, Prata da Casa, este é um gesto muito bonito, Paranaíba está linda, com certeza eu vou voltar”, disse.

Foram ouvidas dez participantes e após as primeiras apresentações, os cinco melhores foram ouvidos pela segunda vez na noite, e os jurados definiram a grande vencedora do festival.

O festival de música “Paranaíba Voice Kids” foi direcionado para crianças de 08 a 15 anos, visando valorizar e fomentar a cultura musical, além de proporcionar a descoberta de novos talentos e a expandir o nome de nosso Município.

A vencedora Wanessa Cristina levou para casa 1 Veículo 0 km e as participantes Gabriela Theodoro e Daniela Heloísa, Eloá Vitória de Souza, Emanuely Silva Marteli Francisco, Ana Luiza Guirado Meira, Sophia Guimarães Diogo Siqueira, Ana Lorena França dos Santos, Escola Municipal Liduvina Motta Camargo, Lazara Belmira Aparecida da Silva, Kauane Ferreira dos Santos, Sophia Moreira dos Santos, ganharam 1 troféu e 1 celular novo.

Assista: