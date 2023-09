Way 112 começa seleção para contratação de profissionais

A Way 112 começou a selecionar currículos para contratar profissionais para trabalhar nas rodovias sobre sua área de concessão. A etapa visa selecionar mão-de-obra para o início das operações no começo do próximo ano. São oferecidas 32 vagas para trabalho nas rodovias MS 112 e trechos da BR 158 e BR 463.

As vagas oferecidas são: 4 motoristas de ambulância, exige CNH, tipo D com experiência; oferece escala de trabalho, vale alimentação, plano de saúde e transporte até o local de trabalho.

Também são ofertadas 16 vagas para operador de tráfego, motorista de caminhão com experiência, exige CNH tipo D, para inspecionar rodovias. Oferece: escala de trabalho, plano de saúde e vale alimentação.

Quatro vagas para operador de guincho, com experiência, exige CNH tipo E; curso de carga indivisível; ensino médio completo, oferece escala de trabalho, vale alimentação e plano se saúde.

Oito vagas de resgatistas, de ambos os sexos, exige conhecimentos de primeiros socorros, ou seja, enfermeiro, técnico em enfermagem, oferece plano de saúde vale alimentação e escola de trabalho.

Uma vaga para auxiliar de limpeza, para ambos os sexos, exige experiência, para limpeza das praças de pedágio e das bases. Empresa oferece transporte até o local de trabalho, vale alimentação e plano de saúde.

Os interessados podem comparecer com documentos na agência de empregos, localizada no pátio superior do Shopping Paranaíba.