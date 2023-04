Way-112 inicia recuperação de rodovias na região do Bolsão

A Way-112 iniciou nesta semana a gestão da MS-112 e trechos da BR-158 e BR-436, além da execução dos trabalhos iniciais previstos no contrato de concessão e no Programa de Exploração da Rodovia, que compreendem a execução de obras e serviços de recuperação emergencial, previstos no primeiro ano.



O Programa de Recuperação Emergencial da Way-112, nessa fase de trabalhos iniciais vai minimizar os problemas existentes, que apresentem riscos iminentes aos usuários, e melhorar as condições de tráfego.



Inicialmente, a equipe está realizando a operação tapa-buraco e serviços de roçada em todos os trechos das rodovias sob concessão.

O Termo de Arrolamento e Transferência de Bens, que formaliza a transferência do sistema rodoviário para a Way-112 e que atesta a situação atual da rodovia após vistoria no trecho que integra a concessão, foi assinado no dia 23 de março.



Os três trechos de rodovias concedidos somam 412,4 quilômetros de extensão. A MS-112 vai do entroncamento com a BR-158, em Três Lagoas, até o entroncamento com a mesma rodovia federal, em Cassilândia, em uma extensão de 200,5 quilômetros. Já o trecho da BR-158 em concessão segue da Way-306 (Cassilândia) até o entroncamento com a rodovia MS-444 (Selvíria), totalizando 193,8 quilômetros. E o da BR-436, do entroncamento com a rodovia BR-158, em Aparecida do Taboado, até o término da ponte interestadual, em uma extensão de 18,10 quilômetros.