Dupla Edson e Hudson estreiam tour internacional

A última semana foi especial para a dupla sertaneja Edson e Hudson, com mais de 20 anos de história, os sertanejos levaram seus repertórios para além do continente sul-americano. Com 4 shows seguidos, essa é o primeiro tour internacional de 2023 da dupla.

O primeiro show, que aconteceu na última quinta-feira (26), foi em Newark, cidade de Nova Jersey. A dupla ainda passou por Boston, Bridgeport e Connecticut.

“Já era uma vontade nossa levar esse show para os brasileiros que moram fora, mas devido a nossa agenda aqui no Brasil, realmente ficou inviável. Hora de aproveitar esses momentos, cantar e tocar para os nossos fãs, até para que eles sintam um pouco do calor da nossa terra”, falou Edson sobre a turnê internacional.