Felipe Araújo é acusado de se aproveitar da morte do irmão

O cantor sertanejo Felipe Araújo usou as redes sociais para rebater acusações de que teria se aproveitado da morte do irmão Cristiano Araújo para conquistar a fama e o reconhecimento. O cantor revelou as acusações durantes o podcast “Caras”.

“Foi bem no comecinho, no final de 2015. Esses momentos me traziam chateação, não era insegurança. Eu sabia que estava fazendo meu trabalho, era algo que eu sempre quis para minha vida. Eu nunca estive me aproveitando de nenhuma situação, só estava tentando buscar o meu sonho de infância. Eu ficava muito triste”, afirmou.

O cantor sertanejo Felipe Araújo ficou conhecido pelo grande público em 2015, após a trágica morte do seu irmão Cristiano Araújo. Ela já tinha escrito algumas canções que foram gravadas pelo seu irmão, mas estava longe dos holofotes quando tudo aconteceu.