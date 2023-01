As polêmicas envolvendo o cantor Eduardo Costa não param, mas dessa vez as noticias são boas para o cantor. Acontece, que o sertanejo vinha sendo acusado de ameaçar o cantor Clayton Moreira Lemos, nesta semana a justiça determinou que por falta de provas contra o cantor Eduardo Costa, o arquivamento do processo.

De acordo com as informações o caso se arrasta desde 2019, e teria começado por Eduardo não aceitar o relacionamento de Clayton com uma ex-namorada dele.