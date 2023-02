Justiça penhora mansão de cantor sertanejo

Esta semana o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) determinou que bens de uma mansão luxuosa do cantor Rick fossem penhorados. O cantor que se consagrou com a dupla Rick e Renner no final dos anos acumula uma dívida de cerca de R$ 639 mil.

De acordo com informações a justiça ordenou o penhor de bens da residência milionária do cantor denominada "casa dos sonhos", a mansão fica localizada no condomínio City Castello, ao que se sabe os bens podem ser leiloados.

A dívida acumulada tem origem de um empréstimo tomado pelo cantor em 2017, além de Rick o cantor Giovani também é alvo do processo, uma vez que contraiu o empréstimo junto a Rick.