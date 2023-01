Luan Santana vende cerca de 28 mil ingressos em seis horas

Na última semana foram iniciadas as vendas virtuais para a gravação do novo DVD de Luan Santana em Belo Horizonte, Minas Gerais. Para esse projeto o cantor escolheu o Estádio Governador Magalhães Pinto, mais conhecido como o Mineirão, na região da Pampulha.

Segundo informações, mais de 28 mil ingressos foram vendidos nas primeiras seis horas. As filas no site de vendas chegaram a 17 mil pessoas. Com o nome de Luan City 2.0, o projeto será gravado no dia 18 de março de 2023 e promete ser uma evolução do projeto Luan City, gravado na Vila Itororó, em São Paulo, em 2021.

Com uma expectativa de público de 60 mil pessoas, o show promete ser tecnológico, composto por elemento futurista, além disso devem ser utilizados drones, efeitos especiais, hologramas e telões de LED.

"Vai ser um mega show num palco gigantesco que tem uma temática futurista. A evolução está também na passagem do tempo, porque na Vila Itororó, no Luan City, a gente se inspirou na Nova York dos anos 20, no City 2.0, avançamos uns 150 anos e estamos trazendo uma estética de um futuro utópico, onde as máquinas, a inteligência artificial e os chips fazem parte do nosso cotidiano", afirma o sertanejo.